De Giovanni: “Il Napoli fa gola alle grandi aziende, gli sceicchi non guardano all’Italia”

De Giovanni avanza un ipotesi per il cambio di proprietà

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta ai microfoni del programma I Tirapietre, dove ha parlato dell’ipotesi di un cambio di proprietà in chiave Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Principi acquirenti per il club? Il Napoli è una funicolare senza corrente, che non convince principi ad acquistare il club. Fatico a vedere il Napoli nella mani di fantomatici sceicchi, perché in Italia non si affacciano nemmeno. Magari grandi aziende internazionali potrebbero trovare nel brand Napoli, un brand vincente. Ripeto, Napoli è un brand di livello, di valore, di tutto rispetto. Con milioni e milioni di tifosi nel mondo che può essere appetibile per chi investe nello sport. Sampdoria-Napoli? Il risultato esatto sarà 1-3, ed è anche quello che mi auguro”.

