De Laurentiis a colloquio con Calzona: ecco cosa si sono detti

Il quotidiano Il Mattino si è soffermato su un colloquio che sarebbe avvenuto tra Francesco Calzona ed Aurelio De Laurentiis.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Francesco Calzona avrebbero avuto un colloquio presso Castel Volturno.

Di seguito i dettagli riportati da Il Mattino:

“Subito una sfida al recente passato con più di uno sguardo al futuro ed un faccia a faccia con il presidente De Laurentiis. Sono giorni frenetici per Francesco Calzona che è giunto al capezzale dopo l’esonero di Mazzarri, raccogliendo il testimone e sedendo sulla panchina del Napoli appena 24 ore più tardi dalla firma per la sfida di Champions contro il Barcellona al Maradona. Ieri mattina il patron si è fiondato nuovamente nel quartier generale di Castel Volturno poco prima che la squadra facesse il suo ingresso in campo per la seduta di allenamento in vista della sfida con i sardi. Lì ha tenuto a rapporto Calzona, prima di concentrarsi anche sul nuovo centro sportivo che ha in mente. Il tecnico ha relazionato il numero uno degli azzurri sulle sue prime sensazioni nello spogliatoio e sull’umore del gruppo.”

