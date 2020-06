De Laurentiis avvisa il Man. United: “Koulibaly non parte per meno di 100 milioni”

Una stagione non esaltante e un anno in più sull’anagrafe non hanno abbassato le quotazioni del forte senegalese del Napoli.

Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, il Napoli avrebbe avvisato il Manchester United (e tutte le altre pretendenti) che, nonostante la pandemia che ha colpito l’intero pianeta e i tanti dubbi legati alla prossima sessione di calciomercato, il forte difensore centrale Kalidou Koulibaly costa sempre 100 milioni di euro.

