Commisione medica FIGC: “Dobbiamo attenerci alle disposizioni ministeriali”

La commissione medica della FIGC e il problema quarantena

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Braconaro membro della commissione medica della FIGC. Ecco quanto dichiarato:

“Noi dobbiamo attenerci alle disposizioni ministeriali. Abbiamo posto una serie di quesiti alla nostra task force di virologi e immunologi, per cui abbiamo sviscerato veramente il problema. Il tema è che per la gran parte delle persone l’incubazione della malattia dura dai 5 ai 7 giorni. Per questo avevamo pensato che la settimana di quarantena potesse essere l’ideale. Tuttavia c’è una piccola percentuale che la manifesta a distanza di 14 giorni ed è per questo che la commissione governativa vuole cautelarsi. Bisogna capire che percentuale di rischio ci si vuole assumere su questa piccola quota di persone dall’incubazione più lunga. Non sappiamo se può esserci una riduzione della quarantena”.

