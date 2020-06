Carraro torna al 2004: “Quello fu un anno disastroso per il Napoli”

Franco Carraro torna indietro nel tempo

L’ex presidente della FIGC, Franco Carraro, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal riparlando del falliemto del Napoli nel 2004. Ecco quanto dichiarato:

“Non è chiaro perché in Italia non si segua il modello tedesco. Quando si gioca una partita ufficiale, non si può pensare che diventi un’amichevole, cancellando le retrocessioni, senza dare importanza al risultato sportivo. Fallimento Napoli? Quel 2004 fu un disastro per la città di Napoli e per tutto il Paese. La grande fortuna di Napoli fu quella di incontrare De Laurentiis, che si interessa egregiamente di calcio”.

