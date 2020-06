Manolas rientro record. A Disposizione a fine Giugno

Kostas Manolas potrebbe tornare presto a disposizione

Come riportato da Sky Sport, Kostas Manolas potrebbe essere presto a disposizione di Gattuso. In un primo momento, il rientro del difensore Greco era stato stimato a fine Luglio. Ad oggi invece, potrebbe solo saltare la semifinnale contro l’Inter e l’eventuale finale di Coppa Italia. Il rientro a pieno regime, si avvicina, è la gara del 23 Giugno contro il Verona o al massimo nella successiva contro la Spal al San Paolo. Ottima notizia per Gattuso, che potrebbe così avere a disposizione un giocatore fondamentale per la fase difensiva azzurra.

