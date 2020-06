Reina, la confessione del padre: ” Avrebbe dato di tutto pur di vincere lo scudetto”

Il padre di Reina torna a parlare del Napoli

Miguel Reina, padre di Pepe Reina ex portiere azzurro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal. Ecco quanto dichiarato:

“Stiamo tutti bene qui in Spagna. Spero stiate tutti bene anche in Italia. Calcio? Mi fa piacere che il calcio ricominci. Auguro il meglio al Napoli per il match contro il Barcellona, per tutti gli anni bellissimi che mio figlio ha vissuto lì a Napoli. Il Napoli con l’entusiasmo può giocarsela assolutamente. Per noi Reina sarà una sfida particolare ed è quasi un derby perché io ho giocato nel Barcellona e Pepe è cresciuto nelle giovanili blaugrana. Pepe avrebbe dato qualsiasi cosa per vincere lo scudetto con il Napoli. Lo ha sempre desiderato e non ci è riuscito ma ci metterei due mani sul fuoco sul fatto che avrebbe dato qualunque cosa per poterci riuscire.”

