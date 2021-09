De Laurentiis dopo Napoli-Juventus: “Spalletti sereno, non come tanti altri”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Juventus.

Dopo la vittoria del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il primo argomento di cui ha parlato è ovviamente la gara appena terminata.

“Bell’inizio. Devo ringraziare Spalletti perché la squadra è interessante. Abbiamo dominato dall’inizio alla fine, peccato per il gol subito perché potevamo vincere 2-0. Il supporto dei tifosi è indescrivibile. Ora combattiamo contro il Covid e le istituzioni del calcio.”

Poi è la volta della sfida contro il Leicester:

“Mi fa piacere giocare contro di loro, Boris Johnson deve però accettare tutti i giocatori altrimenti saremo senza portiere e senza Osimhen.za il portiere è assurdo, mancherebbe anche Osimhen. Stamani Marchetti che mi ha rassicurato, mi ha detto di aver girato il mio messaggio al governo inglese, vediamo come andrà a finire. Bisognerebbe fare un discorso uguale per tutti, poi ognuno si gioca la propria partita.”

Infine, ritorna a parlare di Luciano Spalletti:

Ho scelto lui perché è un uomo molto ordinato e intelligente, sa gestisce le cose con fermezza, fino ad ora non ho nulla da ridire. Con lui si può dire di tutto senza che si offenda. La notte dorme tranquillo perché è un uomo felice, non come molti altri.”

