De Laurentiis e l’impossibile sogno firmato Simone Inzaghi

Il Corriere dello Sport svela un retroscena interessante, De Laurentiis sognava Inzaghi al Napoli.

Dopo l’addio a Sarri, De Laurentiis non si da per vinto e va alla ricerca di un sostituto

Nel 2018, dopo Sarri, De Laurentiis aveva pensato a Simone Inzaghi come papabile sostituto per la sua squadra. Un’idea colata a picco poiché Lotito non aveva l’assoluta intenzione di lasciarsi scappare il tecnico – ancora attuale – della Lazio.

De Laurentiis però, si vocifera, che continui a provare stima per lui. Nondimeno è alla ricerca di altri profili, in quanto, nonostante l’interesse per Inzaghi nel 2018 pareva essere forte, mirò su Ancelotti.

