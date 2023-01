De Laurentiis: “Ho usato Agnelli, nella Lega son tutti morti di fame”

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a Report in cui parla di Andrea Agnelli e della Lega Calcio.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis è stato intervistato dalla trasmissione televisiva Report ed ha parlato sia di Andrea Agnelli sia della Lega Calcio.

Ecco le sue parole:

“Ho usato il signor Agnelli perché mi serviva che lui mi andasse in cu** ai fondi, che erano un’altra stronzata. C’era una cordata di presidenti che voleva far entrare i fondi nella Lega? Tutti i morti di fame della Lega, per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi sette, otto anni ad un fondo. Ho cercato una sponda in Andrea Agnelli per osteggiarli? A quel punto io dico: mache siete matti? E allora io ho usato Agnelli perché chiaramente, se entrava il fondo, non gli permettevano di fare la SuperLega e lui si è scagliato contro i fondi.”

Di seguito il video delle anticipazioni di questa sera:

Lo scontro dei Presidenti dei club di serie A nella Lega Calcio. C'è chi vorrebbe l’ingresso di un fondo nella Lega, opzione osteggiata dal presidente del Napoli che ha trovato un alleato in Andrea Agnelli.#Report questa sera alle 21.20 su #Rai3👇 pic.twitter.com/CZebATvjJI — Report (@reportrai3) January 16, 2023

Fonte foto: Instagram, @aureliodelaurentiisofficial1_

