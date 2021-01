De Laurentiis si riorganizza – sms per suggerire cambi e formazioni

L’edizione giornaliera de Il Mattino redige: la posizione di De Laurentiis ed il suo approccio al calcio.

Le parole del quotidiano su De Laurentiis:

“De Laurentiis fatica ancora a capire come sarà il futuro del Napoli, vivendo in un incubo: in estate sminuzzerà il monte ingaggi e proverà a vendere alcuni big.

Il patron rimasto molto deluso a Verona, necessita di aria nuova, ed è questo il suo metodo calcistico. La grande passione che lo avvicina in maniera esponenziale al calcio e la voglia di poter portare qualche trofeo a casa, lo spinge addirittura a mandare sms con suggerimenti per formazione e cambi da eseguire tra una partita e l’altra.

La situazione è però in continuo mutamento, poiché tra Gattuso e ADL non c’è stato ancora nessun chiarimento. In caso di vittoria e andamento di campionato più sereno, tra i due sicuramente non mancherà un confronto per arrivare ad un finale pacifico.”

