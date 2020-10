De Luca attacca la FIGC: “Juve-Napoli? Sentenza limpida come una scodella di bagnacauda”

In attesa dell’appello e dei vari ricorsi, però, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato sulla vicenda, intervistato nel corso della trasmissione televisiva, Che tempo che fa”.

“L’Italia si conferma il paese del mezzo-mezzo, non si va mai a fondo e c’è sempre poca chiarezza. Un accordo tra privati come il protocollo non può essere superiore alle normative dell’ASL, questo può succedere solo in un paese da circo equestre. L’ASL ha voluto preservare la salute dei calciatori del Napoli. Per me si tratta di una sentenza limpida come una scodella di bagna cauda!”.