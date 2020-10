Ricorso Juve-Napoli: i bianconeri non si costituiranno in appello

Il Napoli sta preparando la sua arringa difensiva per ricorrere in appello alla decisione del Giudice Sportivo.

La società partenopea, infatti, non ha assolutamente digerito lo 0-3 a tavolino inflittogli per non essersi presentato all’Allianz Stadium per la sfida di campionato contro la Juventus, ed è pronto a dare battaglia in sede legale.

In attesa che l’avvocato Grassani prepari tutte le carte per il ricorso, arriva una buona notizia per gli azzurri. Come riportato da Il Mattino, infatti, la società torinese non si costituirà in giudizio, il che favorisce gli azzurri che otterranno più agevolmente la ripetizione della partita.

