De Luca avvisa la Campania: “Rispettiamo le misure anti-assembramento o si uscirà dalla zona gialla”

Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento social del venerdì

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo consueto appuntamento social del venerdì ha lanciato un avvertimento al popolo della Campania. Queste le sue parole:

“L’epidemia galoppa e in questo fine settimana avremo anche San Valentino e Carnevale, rischiamo l’esplosione dei contagi. Abbiamo di nuovo le corsie degli ospedali quasi ingolfate. Per fortuna non le terapie intensive, ma ci stiamo avviando, essendoci anche il pericolo delle varienti. Nei fine settimana abbiamo visto un’assoluta inesistenza di controllo. L’aumento dei contagi è forse, se nel prossimo weekend non ci saranno misure anti-assembramento sarà inevitabile uscire dalla zona gialla”.

