Il destino di Gattuso dipenderà da Napoli-Juventus, Benitez potrebbe subentrare in corsa

Gattuso, un sconfitta contro la Juventus potrebbe essere decisiva

Il destino di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra potrebbe essere deciso dalla sfida contro la Juventus, una sconfitta contro i bianconeri potrebbe valere il duo esonero. Secondo quanto riportato da Sky Sport solo un risultato positivo potrebbe salvare la sua panchina, in caso contrario la società potrebbe andare a riflessioni più profonde sull’ipotesi esonero. Nelle scorse settimane De Laurentiis ha già contattato sia Benitez e Sarri, con lo spagnolo accetterebbe l’incarico in corsa rispetto all’ex Juve che invece avrebbe già detto di no ad un suo ritorno. Ogni decisione sarà comunque rimandata dopo la sfida con i bianconeri, che però sembrerebbe essere davvero decisiva.

