Jorginho, l’agente: “Con Sarri in panchina non escludo un suo ritorno a Napoli”

L’agente di Jorginho su un suo possibile ritorno con Sarri sulla panchina azzurra

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto in diretta il procuratore di Jorginho, Joao Santos, il quale ha risposto ad una domanda su un eventuale ritorno del suo assistito in maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Nel calcio non si può escludere nulla. Se tornasse Sarri in panchina, farebbero qualche tentativo per Jorginho: al mister piace, è perfetto per il suo gioco. Nel calcio come nella vita, mai dire mai. Con il Chelsea ha ancora due anni di contratto: è titolare e si è conquistato un posto anche nella Nazionale Italiana. Tornerebbe a patto che ci sia un buon progetto.”

