De Luca: “In Campania da lunedì chiuse tutte le scuole: servono misure drastiche”

De Luca annuncia nuove misure drastiche

Ultime notizie – Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, su Facebook ha annunciato i nuovi provvedimenti presi dall’ente regionale per combattere il Coronavirus. Ecco alcuni estratti riportati da Repubblica.it:

“In Campania da Lunedì chiudiamo tutte le scuole. Oggi siamo obbligati a prendere misure drastiche. Abbiamo prenotazioni al 25 febbraio per 114mila unità – spiega De Luca – ad oggi 28mila persone sono vaccinate. Di Astrazeneca abbiamo 142mila dosi a febbraio e 164mila a marzo dunque abbiamo possibilità di completare la vaccinazione del personale scolastico per marzo. Le ragioni sono due: contrastare le varianti che hanno un’aggressività maggiore in generale ma in particolare sulla popolazione giovanile. E utilizzare alcune settimane per completare la vaccinazione del personale scolastico”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Maggio: “Gattuso scelta scellerata la difesa a 3, ha mortificato Elmas”

Insigne special guest a ‘C’è posta per te’: domani in tv

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: nuovo Dpcm restrizioni anche a Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi