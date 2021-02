De Maggio: “Gattuso scelta scellerata la difesa a 3, ha mortificato Elmas”

De Maggio critica le scelte tattiche di Gattuso

De Maggio direttore di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto in diretta a Radio Goal, commentando le scelte tattiche di Gattuso nella sfida contro il Granada. Di seguito le sue dichiarazioni:

De Maggio critica Gattuso:

“In questo Napoli ci sono diversi segnali da riscontrare, partiamo dai negativi. Gennaro Gattuso ha fatto una scelta veramente scellerata: optare per la difesa a tre per un match come questo mi sembra davvero troppo. Elmas è stato addirittura mortificato in quella posizione in campo. Anche Ancelotti optò per la difesa a tre, ma c’era un motivo preciso.

Gattuso per l’ennesima volta dice che il Napoli prende troppi gol da polli e la colpa è sua. Da un lato dico che si prende troppe colpe, da un altro evidenzio che ne ha anche tante. Devo dire, inoltre, che ci sono anche dei segnali positivi come il recupero di Mertens e dei calciatori che pian piano stanno tornando in campo. La situazione non è delle migliori, ma si continua a sperare che la squadra – alla fine di questa stagione – arrivi finalmente in Champions League”.

