Napoli: Koulibaly spaesato, squadra confusa contro un modesto avversario

Il Corriere del Mezzogiorno analizza la sconfitta del Napoli e si sofferma sulla prestazione di Koulibaly e di qualche altro giocatore.

Il Napoli non riesce ad accedere agli Ottavi di finale di Europa League: la vittoria di ieri contro il Granada allo Stadio Maradona non è stata sufficiente a causa della sconfitta subita nella gara d’andata. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla prestazione di alcuni giocatori azzurri.

“Lo stravolgimento tattico, contro il Granada, avviene in difesa. Linea a tre, con Koulibaly appena rientrato dopo il Covid e anche lui, come Maksimovic e Rrahmani, spaesato più del solito. L’esperimento dell’allenatore porta in campo una squadra slegata e svagata. Che ha la fortuna del gol lampo di Zielinski ma che getta alle ortiche l’insperato vantaggio che doveva preludere alla rimonta. Tutti dietro, invece. In balía di un avversario poco più che modesto.”

