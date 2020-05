De Luca: “Si verificherebbero guai molto grossi se venisse a mancare la responsabilità”

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Facebook

Vincenzo De Luca ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Facebook. Ecco quanto scritto dal Governatore della Campania:

“In questo fine settimana sapremo quali sono state le ricadute delle riaperture del 4 maggio. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi scenario. Una cosa dev’essere chiara: senza il senso di responsabilità e autocontrollo dei cittadini non basterà nessuna ordinanza. In Campania è obbligatorio l’uso della mascherina. Se avremo i cittadini che rispettano le ordinanze, usano le mascherine, lavano spesso le mani e mantengono le distanze indicate, potremo riaprire tutte le attività con le adeguate misure di sicurezza. Se questo senso di responsabilità manca, dovremo prepararci a guai molto grossi”.

