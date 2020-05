Prima grana per Gattuso, si ferma Manolas

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Kostas Manolas ha interrotto anzitempo l’allenamento.

Manolas vittima di un fastidio muscolare:

“Quarto giorno di lavoro (facoltativo) per il Napoli in vista della possibile ripresa della Serie A. A Castelvolturno gli azzurri hanno sostenuto una seduta d’allenamento – rigorosamente individuale nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale -. Mister Gattuso ha diviso la rosa in 3 gruppi, con tre fasi di lavoro: aerobico, atletico e tecnico, con esercizi di scarico a concludere la seduta, che si è svolta in maniera alternata sui tre campi del centro sportivo. Da registrare però lo stop di Kostas Manolas: il difensore greco ha interrotto l’allenamento per un fastidio muscolare, la cui entità verrà valutata domani con esami strumentali.”

