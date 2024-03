Calciomercato – Raspadori piace ad Inter e Juventus

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori avrebbe suscitato l’interesse dell’Inter, ma anche della Juventus.

La Gazzetta dello Sport ha riportato una novità in merito a Giacomo Raspadori: l’attaccante del Napoli sarebbe infatti nel mirino di inter e Juventus.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“Discorso analogo per Raspadori, intrappolato forse anche in modo più stringente in schemi, moduli e minutaggio che non ne esaltano le qualità. Gli estimatori ad alti livelli non mancano: Inter e Juventus lo stanno valutando, sarebbero due squadre più adatte alle sue caratteristiche sul piano tattico.”