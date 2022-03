De Maggio: “Il Napoli non deve sottovalutare l’Udinese, due azzurri in ballottaggio”

De Maggio su Napoli-Udinese

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Valter De Maggio, che ha parlato del prossimo impegno degli azzurri contro l’Udinese. Ecco quanto dichiarato:

“Spalletti ha le idee chiarissime, c’è un ballottaggio tra Lozano e Politano, le quotazioni, attualmente sono al cinquanta e cinquanta. L’impegno contro i friulani di Cioffi non va assolutamente sottovalutato, anche perché il Napoli deve proseguire sulla strada dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Verona allo stadio Bentegodi. Il tecnico azzurro sta preparando nei dettagli la sfida, Osimhen sarà in campo contro i bianconeri, il problema è stato superato. Mentre si è fermato Adam Ounas, che ha accusato un affaticamento muscolare quest’oggi. Ma da Castel Volturno mi arriva una vocina molto importante, mi dicono che nell’undici titolare del Napoli partirà con certezza Lorenzo Insigne dal primo minuto. Quindi non è in dubbio la presenza del capitano domani pomeriggio”.

