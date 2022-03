Udinese, Cioffi: “Siamo una squadra che può dare fastidio a tutti”

Udinese, Cioffi in conferenza

L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Napoli, analizzando anche l’ultima parte di stagione della sua squadra. Ecco quanto dichiarato:

“Arriviamo a questa partita con la convinzione di portare in campo determinati atteggiamenti. E per atteggiamenti intendo: approccio, mentalità, resilienza, volontà e, di conseguenza, gioco. A queste condizioni siamo una squadra che può dare fastidio a tutti. Veniamo da una prestazione definita ottima da parte di tutti ed anche da parte nostra. Il rigore viene definito assurdo e, da un lato, mi fa piacere ma, dall’altro, no perché non è questo l’approccio che voglio. Dobbiamo rispettare e accettare, con serenità, la decisioni dell’arbitro che è un elemento umano della partita e fa un lavoro difficilissimo con grandissime responsabilità e pressioni. Quello che ci siamo detti è che dobbiamo accettare e rispettare le decisioni prese senza nessun alibi o voglia di vendetta. Quello che mi aspetto è la grandissima volontà di tornare da Napoli con dei punti per noi fondamentali in ottica salvezza. Sarà un banco di prova importantissimo perché loro, se presi alti, hanno profondità, se aspettati hanno qualità di palleggio, pertanto dovremmo essere al massimo, e anche di più, su tutto”.

