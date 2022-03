Luciano Spalletti su Insigne

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese, dove ha parlato anche di Lorenzo Insigne e del suo stato di forma. Ecco quanto dichiarato:

“L’ho visto molto bene quando è entrato domenica, s’è allenato molto bene in settimana. Lunedì abbiamo fatto la partitella contro la Primavera che facciamo con chi non ha giocato dal 1′ ,si è impegnato moltissimo. Per quanto riguarda i miei problemi con Insigne sono tutti rivolti alla stessa cosa, ovvero che tra tre mesi non sarà più a disposizione”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Italia, l’elenco dei convocati di Mancini: torna Politano

Spalletti: “Udinese insidiosa dovremo avere equilibrio. Scudetto? 4 squadre a 25%”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Paola Turci: “Io lesbica? Non l’ho mai considerato un insulto” – esclusivo