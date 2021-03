De Maggio: “Inzaghi è pronto ad approdare sulla panchina del Napoli”

Valter di Maggio, giornalista di “Radio Gol”, parla di Simone Inzaghi ed accosta il suo nome alla panchina del Napoli.

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato del tecnico della Lazio Simone Inzaghi a “Radio Gol“, trasmissione in programma su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo De Maggio Inzaghi sarebbe pronto a diventare l’allenatore del Napoli.

“Dalle notizie che ho, il Napoli sta considerando molti nomi per la panchina. Tra questi sembra che Simone Inzaghi sia in gara per sostituire Gennaro Gattuso che alla fine della stagione odierna andrà via dalla squadra. L’allenatore biancoceleste piace da tre anni al Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, lo ha cercato anche in precedenza.

Inzaghi dovrebbe essere il preferito perché il suo nome mette pace tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Inzaghi infatti piace ad entrambi ed inoltre non ha rinnovato con ila Lazio. Ho una notizia nuova in questo senso, sembra che il rinnovo dell’allenatore sia bloccato da circa un mese, forse per questa ragione il Napoli si sta informando per un eventuale contratto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La SSC Napoli celebra le 50 presenze in azzurro di Diego Demme

UFFICIALE – Fiorentina, Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini: anche l’Islanda per ora non riparte con AstraZeneca