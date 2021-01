De Nicola evidenzia: “Se c’è un problema del nervo, per Osimhen è un guaio: non bastano due mesi”

De Nicola parla dell’infortunio di Osimhen

Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal parlando dell’infortunio di Osimhen. Di seguito, le sue parole:

De Nicola:

“Se c’è un problema del nervo, Osimhen ha passato un guaio e non bastano due mesi. La lesione nervosa, dipende da quale nervo è interessato, ma normalmente un nervo quando è retratto o completamente lesionato, non si cicatrizza. Speriamo la situazione non sia così grave, se il Napoli fa sapere questo vuol dire che non c’è lesione. Poi bisogna vedere quale nervo è. Bisogna fare una diagnosi precisa: se c’è lesione del nervo, che nervo è? Mi è capitato spesso di vedere casi di lussazione di spalla in cui c’è lesione del nervo, ma se è un nervo piccolino non fa nulla“

