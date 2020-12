De Nicola, Napoli: “Infortunio Osimhen? In questo modo in passato abbiamo fatto recuperi lampo…”

L’ex medico azzurro parla dell’infortunio di Osimhen

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dicendo la sua sull’infortunio di Osimhen e rivelando come gli azzurri in passato siano stati capaci di far recuperare in tempi molto stretti i giocatori da infortuni anche gravi.

Queste le sue dichiarazioni:

“Osimhen? Da un punto di vista fisico la tendenza è quella di non far smettere mai l’atleta di essere atletico. Ci siamo potuti permettere di fare un recupero lampo di Milik in passato, come per altri calciatori come Insigne, Grava, non abbiamo avuto tempi più lunghi. Ci siamo potuti permettere recuperi lampo perché abbiamo fatto in modo che gli atleti non smettessero mai di esserlo, già con l’infortunio si allenavano con esercizi alternativi, senza sollecitare quelle zone che non andavano sollecitate. Aspetto mentale? La partita ovviamente è un’altra cosa. Le prime vanno fortissimo perché non riescono a calarsi nel ruolo, infatti poi tornano un po’ indietro”.

