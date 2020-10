De Paul non andrà al Leeds. La conferma dal presidente Radrizzani

De Paul non raggiungerà Bielsa al Leeds, la trattativa è saltata

Il presidente del Leeds, intervenuto in un intervista radio, ha confermato la rottura della trattativa che avrebbe dovuto portare De Paul alla squadra inglese

Niente Leeds per Rodrigo De Paul: il presidente del club inglese Andrea Radrizzani ha confermato la frenata nella trattativa con l’Udinese per il centrocampista argentino. Come riportato da “Calciomercato.it”, il presidente, intervenuto a ‘Radio 24’ nel corso di ‘Tutti Convocati’, il numero uno della società inglese ha spiegato che l’argentino non arriverà. “Ci abbiamo pensato – le sue parole – ma credo che non lo prenderà nessuno”.

Il 26enne in Italia è stato accostato anche a Juventus, Fiorentina e Roma, mentre all’estero – oltre al Leeds – anche lo Zenit ha avuto contatti con l’entourage del calciatore. A tre giorni dalla conclusione del mercato, il nome di De Paul sembra essere destinato a campeggiare ancora dietro la maglia numero 10 dell’Udinese. Negli ultimi scampoli della campagna trasferimenti però non sono da escludere accelerate improvvise.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Venerato: “Bakayoko-Napoli, entro domani la risposta del Chelsea: la formula dell’affare

SSC Napoli, positivi al Covid-19: Piotr Zielinski e il collaboratore Costi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Azzolina, concorsi sicuri, chi dice no strumentalizza