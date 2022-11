De Zerbi sul Napoli: “Ha le possibilità pe puntare alla Champions”

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Sportitalia.

Roberto De Zerbi, ex tecnico del Sassuolo ha rilasciato qualche dichiarazione sull’attuale percorso del Napoli.

“Credo che Luciano Spalletti sia l’allenatore italiano più bravo. È capace di cambiare le squadre, modificando se necessario anche le sue idee di calcio. Ho avuto modo di incontrarlo quando è venuto a vedere i miei allenamenti e sono stato contento di avere la possibilità di un confronto con lui. Per come gioca la questa squadra e per i giocatori che ha, ha tutte le possibilità di puntare a vincere anche la Champions League.”

De Zerbi spende anche qualche parola per l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori:

“È un giocatore vero. Può fare ogni ruolo nel reparto avanzato. Io lo vedo centravanti, prima punta. Perché dentro l’area di rigore ha una capacità di spostarsela, destro/sinistro. A Sassuolo batteva i corner destri e sinistri allo stesso modo. Col Napoli ha anche realizzato una rete incredibile in Champions League.”

