Quagliarella su Napoli-Torino: “Per gli azzurri pesante passo falso”

Fabio Quagliarella, ex attaccante di Napoli e Torino, ha commentato il pareggio avvenuto tra la due squadre.

Nella serata di ieri Napoli e Torino si sono sfidate allo Stadio Diego Armando Maradona portando a casa un pareggio e l’ex attaccante Fabio Quagliarella ha commentato quanto accaduto.

Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

“Il Torino di Ivan Juric ha giocato proprio come sa fare, è una squadra che ti fa giocare male. Il Napoli, d’altra parte, ha trovato un grande gol dopo una bella azione, in seguito Sanabria con un’altra bella rete ha trovato un pareggio importante per la squadra. Il Napoli perde ancora terreno là davanti. Se per me è l’addio definitivo del Napoli alla qualificazione in Champions? La squadra ha fatto di sicuro un passo falso molto pesante.”

