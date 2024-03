la Repubblica – ADL ‘no’ al Maradona: se non è Bagnoli si torna ad Afragola

L’edizione odierna del quotidiano, ha puntato l’attenzione su Aurelio De Laurentiis. Il patron ha le idee chiare per il futuro del Napoli e non vuole investire sullo Stadio Maradona. L’interesse principale è di costruire una nuova struttura a Bagnoli, nonostante le parole del sindaco Gaetano Manfredi sui tempi della bonifica. Nei giorni scorsi, ha avuto modo di parlare con Bernardo Mattarella, ad di Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del ministero dell’Economia, dal quale ha ricevuto un primo via libera. Tuttavia, il confronto con Manfredi è necessario, soprattutto per verificare la questione dell’effettiva conclusione della bonifica. E’ un presupposto indispensabile, poiché il progetto prevede almeno 60 mila posti e anche un centro per gli allenamenti con ben 12 campi.

In ogni caso, ADL vuole lasciare il Maradona. Il patron non è intenzionato a tornare indietro in nessun caso, la proposta di una concessione lunga dello stadio Maradona, in cambio di investimenti, è stata accantonata. Tuttavia il rischio di eventuali vincoli su Bagnoli è molto concreto, e per questo motivo, l’ipotesi Afragola è stata al momento accantonata, ma non abbandonata: contatti ci sono stati pure la scorsa settimana.

