Napoli-Torino: Zielinski non brilla, ha la testa altrove

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski non ha particolarmente brillato durante la gara contro il Torino.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è soffermata sulla prestazione di Piotr Zielinski durante la sfida tra Napoli e Torino.

Dal quotidiano si legge:

“Comunque questo è il Napoli. Anche se Sanabria declina in una magia un rimpallo fortuito in area di rigore. Anche se il Torino è una piccola Atalanta, e fa un pressing a uomo che ottenebra qualunque ispirazione. Anche se Osimhen non è nella sua migliore giornata. Anche se Zielinski ha ormai la testa altrove. Questo è però il Napoli che il Maradona attendeva. Mobile, capace di allungare e accorciare la sua ragnatela senza slabbrarsi, con un possesso palla che è la sua cifra identitaria, con le verticalizzazioni sulla destra che bucano il coriaceo centrocampo granata, dove pure Gineitis tappa ogni falla, Linetty spinge, Vlasic guida.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Torino, Paro: “Speriamo l’Europa”

Traorè: “C’è dispiacere, bisogna pensare oltre. La squadra ha fatto una buona partita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sara Tommasi: “Ecco la mia nuova vita a Sharm el-Sheik con mio marito Antonio Orso”