Napoli-Bologna, Osimhen: “Felice per il gol”

Dopo la vittoria del Napoli contro il Bologna Victor Osimhen ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di DAZN.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Bologna.

“Innanzitutto complimenti alla squadra per questo risultato. Complimenti anche al Bologna, che è un’ottima squadra. Spalletti mi ha dato la carica giusta quando sono entrato durante l’intervallo. Per me fare gol è importante, sono felice quando accade ma ancora di più felice per aver contribuito alla vittoria.”

Su Raspadori e Kvaratskhelia afferma:

“Adoravo Raspadori già quand’era al Sassuolo. E’ un bravissimo ragazzo e un top player, sono felice della sua crescita perché dà il suo contributo alla squadra e tra noi c’è gran solidarietà ed un bel rapporto in campo. Kvara si merita tutto ciò che sta vivendo; in allenamento è ancora meglio di così.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Chelsea interessato a Lobotka

Napoli-Bologna, il Maradona vicinissimo ad un altro sold out

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nuovo allarme sulla listeria, richiamata la porchetta di Ariccia