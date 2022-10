Motta: “Dobbiamo dare continuità, giocare insieme e soffrire”

Le parole di Thiago Motta a Dazn, dopo la sconfitta con il Napoli al Maradona.

Le parole di Thiago Motta: “Dobbiamo dare continuità, nel senso che lo spirito di gruppo, per giocare insieme e soffrire, deve essere sempre lo stesso. Bisogna pensare sempre ad aiutarsi in campo, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Cercheremo di farlo”.

Cosa dirà a Zirkzee, alla prima in Serie A?

“Gli dirò di giocare la sua partita, di dare il massimo, pensando sempre al bene della squadra. Da quando sono arrivato si sta allenando molto bene e sono contento che oggi avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore”.

