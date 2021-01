UFFICIALE – Decisioni Giudice Sportivo, quarti di Coppa Italia: una giornata Ibrahimovic

Le decisioni del Giudice Sportivo: una giornata di squalifica a Ibrahimovic

Ultime calcio – Le decisioni del Giudice Sportivo dopo che si sono giocate tutte le partite dei quarti di Coppa Italia. Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 gennaio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ibrahimovic-Lukaku

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PALOMINO Jose Luis (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HAKIMI MOUH Achraf (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gia? diffidato (Seconda sanzione).

KESSIE Franck Yannick (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; gia? diffidato (Seconda sanzione).

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; gia? diffidato (Seconda sanzione).

Il punto su virus e vaccini, Arcuri in conferenza stampa