Del Genio: ” ADL – Sarri? Sarebbe fantastico rivederli insieme”

Durante la trasmissione di “A tutto Napoli” su Tele A, al giornalista Paolo Del Genio è stato chiesto un parere sul contatto tra ADL e Sarri.

Paolo Del Genio risponde alle domande sull’ipotetico ritorno del “duo”

“Non ho intenzione di mettere in dubbio la notizia di un ipotetico ritorno di Sarri alla corte di De Laurentiis. Ma immagino la reazione di Sarri alla telefonata ricevuta, credo ne sia rimasto stupito.

Deve aver deciso di non cancellare il numero in rubrica, altrimenti lo avrebbe scambiato per un imitatore, qualche burla da un numero sconosciuto. Penso che l’ultimo dei suoi presentimenti potesse essere ricevere una chiamata da ADL.

Immagino un eventuale ritorno, insieme in conferenza stampa, sarebbe fantastico, a seguito di tutto ciò che abbiamo visto, letto e sentito. Ma tornando seri, credo che Sarri necessiterebbe di una squadra differente, più competitiva, non che questa non lo sia, ma ha delle esigenze differenti.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Esclusiva – Rescissione Maggio: la vera causa del divorzio con il Benevento

Ziliani punge Sky: “Celebra il Re delle plusvalenze, una vergogna!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccisa a Santo Domingo, i legali della famiglia: si cerchi testamento