Del Genio su Lozano: “E’ il momento che Gattuso lo schieri dal primo minuto”

Del Genio ha parlato di Lozano: “Se giocherà sempre 20 minuti resterebbe col dubbio”

Ne “Il punto di Del Genio”, rubrica curata dal giornalista Paolo Del genio per il portale Tuttonapoli, ha parlato anche di Lozano. Ecco il pensiero dal conduttore del programma radiofonico “4-4-2” in onda su Kiss Kiss Napoli

E’ entrato bene Lozano: è ipotizzabile che Gattuso gli dia più spazio?

“Lozano fa meglio a sinistra, ma anche a destra è intraprendente. Parliamoci chiaramente, se giocasse a destra segnerebbe meno perché partendo da sinistra può rientrare sul piede preferito. Ma sulla destra può fare altro, come gli assist, perché è capace di creare superiorità, di puntare la linea di fondo campo. Per arrivare a tirare una conclusione per l’anno prossimo, Gattuso dovrà farlo giocare tanto e farlo partire anche da titolare in determinate occasioni. Se giocherà sempre 20 minuti, anche se dovesse fare bene, in casa Napoli si resterebbe col dubbio”.

