‘A jucatella – Lazio-Milan gara di spessore, il Genoa si gioca la A ad Udine

‘A jucatella – Il Milan contro la Lazio per una gara di spessore, il Genoa a Udine per restare in serie A

‘A jucatella – Il massimo torneo italiano di calcio entra nella fase caldissima della stagione, e non solo a livello climatico. Con la Juventus prima a più quattro sulla Lazio seconda, questa giornata potrebbe rivelarsi molto importante in termini di piazzamenti finali. La Lazio di Inzaghi, senza gli squalificati Immobile e Caicedo, ospiterà il Milan di Pioli allo stadio Olimpico di Roma per una gara che metterà a dura prova la compagine biancoceleste: sbagliare partita e non fare risultato pieno significherebbe spianare la strada che porterebbe la squadra bianconera, impegnata allo Juventus Stadium nel derby contro il Torino, alla conquista del nono scudetto consecutivo. In coda, la sfida del Friuli tra Udinese e Genoa metterà in palio un pezzo di serie A: un passo falso e l’incubo della serie B potrebbe prendere forma. Dopo il suggerimento della scorsa settimana che ci ha portato “in cassa”, di seguito quelli di questo week end.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Lazio-Milan (sabato 4 luglio ore 21:45)

La Lazio è riuscita a capovolgere il risultato delle ultime due partite disputate; passata in svantaggio sia contro la Fiorentina che in casa del Torino, la formazione di Inzaghi è riuscita a rimontare e a portarsi i tre punti a casa in entrambe le occasioni mettendo così pressione alla Juventus. I biancocelesti hanno comunque subito 5 gol in 3 gare, segnale evidente di una difesa poco attenta. Il Milan arriva all’Olimpico dopo aver ottenuto 7 punti nelle ultime 3 gare che l’hanno proiettato in zona Europa, nonostante il faticoso 2-2 a Ferrara in casa della Spal appena tre giorni fa.

Il consiglio per questa scommessa

I biancocelesti giocheranno questa delicata partita con l’attacco spuntato: le assenze di Immobile e Caicedo peseranno non poco per lo sviluppo della manovra in fase d’attacco. I vari Luis Alberto, Parolo e Correa sono chiamati ad una gara di sacrificio e di volontà. Troppo importante questa partita per lasciare tutto al caso: Inzaghi l’avrà studiata bene. I tre punti prima di tutto. Il Milan deve provare a vincere a Roma; la corsa all’Europa non ammette rallentamenti e questa in casa laziale, senza il possibile impiego da parte di Inzaghi dei due attaccanti, è un’occasione ghiotta per incrementare la classifica. Gli aquilotti baderanno poco allo spettacolo: la vittoria è l’unico obiettivo per rimanere in scia della Juventus e questo potrebbe favorire gli uomini di Pioli con le ripartenze veloci.

il nostro pronostico: GOL + OVER 2,5

Udinese-Genoa (domenica 5 luglio ore 19:30)

Il Friuli ospiterà una gara molto accorta dal tatticismo estremo: prima non prenderle. L’Udinese ha raccolto solo 7 punti nelle ultime 10 gare disputate e la vittoria all’Olimpico in casa della Roma è servita a dare un po’ di serenità ai bianconeri: la classifica ora dice +6 sul Lecce terzultimo. Il Genoa di Nicola vedrà di nuovo bianconero: affronterà l’Udinese dopo la sconfitta 1-3 a Marassi contro la Juventus. La speranza è che il risultato possa essere diverso per il grifone che proprio fuori casa ha ottenuto gli ultimi punti conquistati sul campo: a Brescia (2-2) e a San Siro contro il Milan (2-1). I punti in classifica sono 26 con la seconda peggior difesa del torneo.

Il consiglio per questa scommessa

La squadra di casa vorrà sfruttare il fattore campo, sia pure senza tifosi, per uscire dalla zona pericolosa della classifica. L’Udinese cercherà di fare la partita che potrebbe regalarle il definitivo “passo-salvezza”. Il Genoa si difenderà per poi ripartire: passi falsi non bisogna commetterne, l’ombra della serie B incombe sulle teste di Gotti e Nicola. Gara che si prevede molto chiusa e con poche occasioni da gol sia da una parte che dall’altra.

il nostro pronostico: UNDER 3,5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• cerca di stabilire un limite di gioco e non oltrepassarlo mai!

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Roma: la lista dei convocati di Gattuso. In tre restano a casa

Napoli-Roma, streaming e tv: dove vedere la 30a giornata di Serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccide ex marito compagna, un arresto