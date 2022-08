Edu Aguirre: “Cristiano Ronaldo non andrà al Napoli”

Edu Aguirre, niente Napoli per Cristiano Ronaldo

Il suggestivo passaggio di Cristiano Ronaldo al Napoli ha tenuto banco per tutto il fine settimana, facendo sognare i tifosi. Nelle ultime ore l’amico giornalista di CR7 Edu Aguirre, ha però spento le speranze dei tifosi azzurri di vedere Ronaldo indossare la maglia della propria squadra del cuore. Il giornalista spagnolo, molto amico dell’asso portoghese, ha affermato che Cristiano Ronaldo non andrà al Napoli. In passo Aguirre, anticipò sial’arrivo del portoghese alla Juventus che l’addio con destinazione Manchester.

