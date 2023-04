A Tutto Napoli – Del Genio: “Theo è un simulatore seriale, doveva avere due gialli. Chiedete scusa a Lozano”.

Nel corso della trasmissione, in onda su Tele A, Paolo Del Genio ha commentato l’arbitraggio di Kovacs e la sconfitta del Napoli contro il Milan.

“Vediamo martedì cosa ci fanno fare. Noi non possiamo vincere, dobbiamo stravincere vedi anche il campionato come è andato per poterlo vincere. Vincere di misura non ce lo fanno fare, quindi martedì per passare bisogna stravincere e vediamo se ci riusciamo. Arbitraggio vergognoso? In telecronaca l’hanno detto però più volte, ah no forse ricordo male.