La Gazzetta dello Sport – Demme nella lista degli addii e il Napoli pensa a Veretout.

Demme è prossimo all’addio e il Napoli è alla ricerca di un nuovo centrocampista di spessore. La lista di Giuntoli è vasta e comprende Nandez, Veretout, Tameze e Thorsby. Per il cagliaritano c’è da battere una folta concorrenza, mentre per quanto riguarda il romanista c’è una buona possibilità. Difatti, l’agente di Veretout sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione per il suo assistito, che a quanto pare gradirebbe la maglia azzurra. Tameze e Thorsby intrigano molto.

