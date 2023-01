Zielinski alla Juventus? Ad oggi nessuna intesa per il rinnovo

La Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro di Piotr Zielinski, affermando che tra i club interessati ci sarebbe la Juventus.

In attesa di Napoli-Juventus la Gazzetta dello Sport si concentra sul centrocampista azzurro Piotr Zielinski. Il cdentrocampista polacco non avrebbe ancora trovato l’accordo con il club partenopeo per il rinnovo del suo contratto, che scadrà il 30 giugno 2024. Tra i club interessati al giocatore ci sarebbe anche la Juventus.

Ecco quanto riportato:

“Quasi 7 milioni di euro all’anno, con Zielinski che ne mette in tasca 3,5 netti. Al lordo, dato che Osimhen e Lozano usufruiscono del decreto crescita, è il più caro della rosa. Per questo la trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2024, si è un po’ arenata. Il Napoli vuole continuare nella politica del contenimento delle spese per il personale, che di fatto ha portato ai recenti addii di Insigne e Mertens. Motivo per cui la proposta per un eventuale rinnovo non solo non può portare a un aumento, ma difficilmente può raggiungere i livelli attuali. Zielinski dovrebbe, così, accettare un’offerta al ribasso per restare in azzurro. E, come è normale, non è felice di farlo. Anche perché gli estimatori non mancano. In passato, si era fatto avanti il Milan, oggi il nome di Piotr è nella lista dei possibili acquisti estivi della Juventus. Se decidesse di vendere il polacco, De Laurentiis, un po’ come successo per Koulibaly in estate, come prima opzione valuterebbe una cessione all’estero, per non rinforzare una diretta concorrente. Ma non è detto che con Piotr finisca come è finita con Koulibaly.”

