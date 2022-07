La Gazzetta dello Sport – Deulofeu in testa solo Napoli: vuole capire se c’è ancora interesse.

Gerard Deulofeu, giocatore dell’Udinese che lavora al mercato in uscita, una volta rientrato in gruppo a Lienz, vorrà capire se ci sono ancora margini per chiudere la trattativa cn il Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mertens: si raffredda la pista Lazio, Dries aspetta ancora il Napoli

Sindaco di Castel di Sangro: “I prezzi delle amichevoli ci hanno sorpreso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendi: in un mese 33mila interventi vigili del fuoco