Sky Sport – Di Canio: “Il Napoli deve fare meglio. Lukaku? Conte è preoccupato, non è quello che si aspettava”

L’ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, è intervenuto in diretta per commentare la vittoria degli azzurri: “Il Napoli deve indubbiamente fare meglio, anche col Lecce ha sofferto anche se poi ha meritato di vincere. Lukaku solitamente quando la sblocchi faceva la differenza a campo aperto o mandando dentro gli altri, come fatto col Como. Ora fa più fatica. Conte secondo me è un po’ preoccupato, non è il Lukaku che lui si aspettava”.

