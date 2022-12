Di Lorenzo, l’agente: “Pronto a legarsi a vita al Napoli”

Di Lorenzo, il suo agente parla del rinnovo

Mario Giuffredi, agente del difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del prossimo futuro del suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

“Rinnovo? Ne stiamo parlando già dell’estate perché il volere del calciatore è quello di legarsi a vita al Napoli. Con calma procederemo nel dialogo con il club. La storia di Giovanni è da libro Cuore, era in gran ritardo a livello anagrafico quando è arrivato in Serie A ad Empoli. Questo deve spingere tutti a crederci sempre e non mollare mai. Giovanni l’ha fatto.”

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale instagram Giovanni Di Lorenzo

