Zampini: “Grassani è il legale del Napoli, non dice verità assolute”

Il giornalista Massimo Zampini si scaglia contro le parole dell’avvocato Mattia Grassani in merito alla questione della Juventus.

Massimo Zampini, giornalista e tifoso della Juventus, non concorda con le parole pronunciate di recente dell’avvocato Mattia Grassani. Il giornalista è intervenuto sul proprio account ufficiale di Twitter ed ha affermato che Grassani non direbbe verità assolute, specificando che l’avvocato è anche il legale del Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Riportare come verità assolute le parole dell’Avv. Grassani, senza specificare che si tratta del legale del Napoli in sede sportiva, è perfettamente in linea con questo clima da Torquemada in cui le condanne si decidono prima dei processi e non nei tribunali dopo il dibattimento.”

