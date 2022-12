Napoli, ci sono due idee per sostituire eventualmente Lobotka

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il Napoli avrebbe due alternative per un eventuale sostituzione di Stanislav Lobotka.

Il Napoli si sta guardando intorno sul mercato e sarebbero spuntate anche due idee per sostituire il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka. Non si tratta di nessun nuovo acquisto, semplicemente Luciano Spalletti potrebbe optare per Gianluca Gaetano, o anche per Tanguy Ndomble.

Dal quotidiano si legge:

“Teoricamente le alternative di Lobotka ci sarebbero già: Al suo posto possono giocare Ndombele, ma anche Gaetan che ved bene nel ruolo, ha spiegato Luciqano Spalletti prima della sosta.”

