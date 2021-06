Di Lorenzo, l’agente: “Sarà il Napoli a decidere il suo futuro”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare del difensore del Napoli.

L’agente di Giovanni Di Lorenzo Mario Giuffredi è stato ospite a Radio Punto Nuovo. L’argomento principale è stato proprio il difensore del Napoli e della Nazionale italiana. Giuffredi spende due parole anche sul futuro del giocatore.

“Quella di Giovanni Di Lorenzo è una della storie moderne più belle: nel 2018 giocava in Serie C, mentre ora è titolare agli Europei. Tanti grandi club sono interessati a lui, e se continua a giocare così arriverà sicuramente qualche offerta. In quel caso deciderà il Napoli cosa fare.”

