Di Lorenzo: “Non era facile venire qui e imporre il nostro gioco”

Le parole di Giovanni Di Lorenzo a Dazn, dopo il pareggio al Camp Nou.

“Forse ci siamo abbassati un po’ troppo, ma giocavamo contro una squadra forte. Non era facile venire qui e imporre il nostro gioco. A tratti l’abbiamo fatto, siamo andati in vantaggio. Dispiace per questo rigore dubbio, ma ora ce la giocheremo al rigore”.

Pensavate di riuscire a far meglio?

“Hanno un palleggio importante e con questo palleggio riescono ad abbassarti. Non era facile. Noi sicuramente potevamo fare meglio in qualche uscita da dietro, ma penso che sia stata una buona partita. Sarà importante vincere al ritorno”.

